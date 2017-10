Hingis : fin d’une grande carrière

Publié aujourd'hui à 14h20

Mis à jouraujourd'hui à 14h32

Le rideau vient de tomber sur la carrière de Martina Hingis.

C’était en octobre 1994, à Zurich. Une jeune Suissesse de 14 ans faisait ses débuts au sein de la WTA. Puis, en octobre 2017 à Singapour, 23 ans après exactement, une des grandes aventures du tennis a pris fin.

En subissant la défaite en demi-finale du championnat 2017 de la WTA, en compagnie de sa partenaire, la Taïwanaise Yung-Jan Chan, Hingis a confirmé le début de cette retraite déjà annoncée. Sa TROISIÈME retraite.

Âgée de 37 ans (tout comme Venus Williams), la petite joueuse native de Kosice en Slovaquie, laissait tomber le rideau sur un parcours époustouflant.

Sous le signe de la précocité

Son premier titre junior du Grand Chelem (le simple de Roland-Garros 1993), elle l’a obtenu à l’âge de 12 ans seulement. Puis, avec les «grandes» elle gagne son premier Grand Chelem (le double de Wimbledon 1996) à l’âge de 15 ans. Finalement, elle obtient à 16 ans son premier sacre en tournoi majeur, en simple, (Australie) en 1997. C’est d’ailleurs à cet âge, la même année, qu’elle est devenue la plus jeune joueuse à occuper la première place du classement féminin, dans l’histoire.

Sa précocité l’a suivi même dans la retraite. Car elle s’est retirée une première fois à 22 ans, (vous avez bien lu) en raison de blessures. Revenue sur le circuit deux ans plus tard, elle se retire à nouveau après deux années, soit en 2007. Elle était âgée de 27 ans.

En 2013, année de son intronisation au Temple de la Renommée, la surdouée revient au jeu une nouvelle fois pour se consacrer, cette fois, au double. Vous dire qu’elle a du talent sur un terrain serait un euphémisme. En effet, notez qu’elle a engrangé en carrière un total de 64 titres de double (féminin et mixte) avec... 40 partenaires différents!

Quand même.

Une feuille de route (presque) parfaite

Martina Hingis fut une de ces «enfants-prodiges» du circuit féminin. Mais elle ne fut pas un feu de paille. Loin de là.

Au total, c’est 43 titres en simple et 64 en double. En Grand Chelem, Hingis a participé à 27 finales et en a remporté 25, tant en simple qu’en double ou double mixte. En deux mots, quand elle se rendait en finale, ce n’était pas pour y figurer mais bien pour gagner.

Pour calmer l’appétit des boulimiques de statistiques, la journaliste de la WTA, Courtney Nguyen vous offre un menu dégustation composé de toutes ces réussites et exploits jalonnant la carrière de la Suissesse.

Hingis n’aura qu’une seule tache à son éloquente feuille de route, soit ce contrôle positif à la cocaïne lors du tournoi de Wimbledon 2007, ce qui a mené à sa deuxième retraite, deux mois avant d’être suspendue automatiquement par la WTA.

S’étant toujours défendue d’avoir consommé une substance interdite et victime d’une erreur d’un laboratoire non reconnue, elle est tout de même revenue en force, histoire de justifier cet immense potentiel qui était le sien.

Elle peut repartir la tête haute

Et Venus?

Dimanche, c’est une autre iconique figure du tennis qui disputait la finale du simple, à Singapour, elle aussi à l’âge de 37 ans.

Quand Venus Williams a livré son discours, à titre de finaliste défaite par Caroline Wozniacki, elle a laissé entendre qu’on la reverrait l’an prochain. Cela dit, comment savoir si Venus ne voudra pas tirer sa révérence au terme d’une surprenante année 2017 où elle a réussi à remonter au 5e rang mondial et atteindre la finale de deux événements du Grand Chelem (Melbourne et Wimbledon) ainsi que la finale de ce championnat de fin de saison, à Singapour.

Si elle le fait et se retire en pleine gloire, ce serait tout aussi bien que ce geste de Hingis. Mieux vaut partir au sommet, ou non loin du sommet, que d’étirer le tout et de prendre sa retraite après des tas de défaites en première ou deuxième rondes en tournois de deuxième ordre.

Ça ne vaut pas le coup.

Passion ou pas...