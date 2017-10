Ezekiel Elliott devra purger sa suspension

Un juge fédéral a rejeté la demande d’injonction de l’Association des joueurs de la NFL au sujet du porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott, lundi soir.

L’Association des joueurs a cependant 24 heures pour porter la cause en appel.

Le principal intéressé devrait donc purger sa suspension de six rencontres dès cette semaine. Elliott raterait ainsi les parties face aux Chiefs de Kansas City, aux Falcons d’Atlanta, aux Eagles de Philadelphie, aux Chargers de Los Angeles, aux Redskins de Washington et aux Giants de New York.

Le porteur de ballon pourrait effectuer un retour au jeu lors de la 15e semaine d’activités face aux Raiders d’Oakland le 17 décembre prochain.

Elliott a été puni par la NFL en raison de son implication dans une historie de violence conjugale.