Denis Shapovalov s’incline à Paris

Le Canadien Denis Shapovalov a perdu 6-4, 6-4 à son match de premier tour du tournoi de Paris contre Julien Benneteau, lundi.

Shapovalov n’a duré que 1h05 face à Benneteau et peine à réitérer ses succès de la Coupe Rogers à Montréal, où il avait atteint les demi-finales, et des Internationaux des États-Unis où il avait disputé les huitièmes de finale.

Depuis Flushing Meadows, «Shapo» s’est contenté de participations au premier tour à Shanghai et à Antwerp, puis s’est fait montrer la porte à Bâle par un autre Français, Adrian Mannarino, dès le deuxième tour.

Shapovalov n’a eu droit qu’à une seule balle de bris durant la rencontre et n’a pu en profiter, en plus d’éprouver des difficultés en retour de service, ne remportant que 8% des points sur la première balle de Benneteau. Le favori local a pour sa part été opportuniste en réussissant deux bris en autant d’occasions. Les deux joueurs ont réussi un total de sept as durant la partie.

En vertu du dernier classement mondial hebdomadaire, l’Ontarien de 18 ans demeurait au 49e rang.

Benneteau, 83e au monde, prend rendez-vous avec son compatriote Jo-Wilfried Tsonga au deuxième tour. La 15e raquette de l’ATP profitait d’un laissez-passer en première ronde.