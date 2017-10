Classements: statu quo pour les Canadiens

Les Canadiens Milos Raonic, 12e, et Denis Shapovalov, 49e, ont fait du surplace au classement mondial de l'ATP, nouvellement publié lundi.

De son côté, Vasek Pospisil a glissé de quatre échelons et est maintenant 109e. Le jeune Québécois Félix Auger-Aliassime est désormais 154e, en hausse d’une place.

Roger Federer forfait à Paris-Bercy, l'Espagnol Rafael Nadal, actuel meneur du classement ATP, peut terminer l'année au sommet de la hiérarchie mondiale s'il passe un tour au tournoi de catégorie Masters de Paris, dont les matchs du tableau principal s’amorcent lundi.

Pour l'heure, le podium reste inchangé avec un Nadal qui devance le Suisse, vainqueur dimanche à Bâle, et l'Écossais Andy Murray, troisième, mais dont la saison est déjà terminée, tout comme celles de Stan Wawrinka (9e) et Novak Djokovic (7e).

Le seul changement dans le top 10 est à mettre au crédit d'Alexander Zverev (4e, +1), qui échange sa place avec le Croate Marin Cilic (5e, -1) après le quart de finale de l'Allemand à Vienne.

Le Japonais Kei Nishikori, qui a un temps chatouillé les leaders, glisse de quatre places pour terminer 20e alors que la meilleure progression du top 20 est à mettre au crédit du Français Lucas Pouille (18e, +7), vainqueur en Autriche.

Classement ATP lundi:

Rafael Nadal (ESP) 10465 pts Roger Federer (SUI) 9005 Andy Murray (GBR) 4790 Alexander Zverev (GER) 4400 (+1) Marin Cilic (CRO) 4185 (-1) Dominic Thiem (AUT) 3935 Novak Djokovic (SRB) 3765 Grigor Dimitrov (BUL) 3650 Stan Wawrinka (SUI) 3360 David Goffin (BEL) 2975 Pablo Carreño (ESP) 2650 Milos Raonic (CAN) 2555 Sam Querrey (USA) 2525 (+1) John Isner (USA) 2505 (-1) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2490 Kevin Anderson (RSA) 2470 (+1) Juan Martín Del Potro (ARG) 2435 (+2) Lucas Pouille (FRA) 2235 (+7) Tomas Berdych (CZE) 2230 (-1) Kei Nishikori (JPN) 2175 (-4)

Halep, numéro 1

La Roumaine Simona Halep, malgré une nouvelle déception au Championnat de fin de saison, termine la saison à la place de no.1 mondiale, alors que la Danoise Caroline Wozniacki, sacrée à Singapour, a arraché sur le fil la troisième place, selon le classement WTA arrêté lundi.

La joueuse de Constanta, âgée de 26 ans et toujours en quête de son premier trophée majeur, a été éliminée dès la phase de groupes du grand rendez-vous de Singapour. Mais la défaite en demi-finales de sa rivale tchèque Karolina Pliskova l'a confirmée au sommet de la hiérarchie mondiale, récompensant sa régularité.

Elle succède à l'Allemande Angelique Kerber, qui a connu une saison noire (19e).

Vainqueur du Championnat de fin de saison, Wozniacki arrache sur le fil la troisième place du podium, derrière l'Espagnole Garbiñe Muguruza, avec un saut de trois places en une semaine. L'ancienne no.1 mondiale (2010, 2011) a retrouvé des couleurs après deux années moyennes (17e puis 19e).

Les Québécoises Eugenie Bouchard et Françoise Abanda ont fait du surplace et pointent, respectivement, aux 81e et 122e rangs.

Classement WTA au 30 octobre: