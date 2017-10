Canadiens: début d’un voyage de quatre matchs à l’étranger

Les Canadiens de Montréal affronteront, lundi soir, les Sénateurs d’Ottawa au Centre Canadian Tire.

Après une séquence de sept défaites consécutives, les hommes de Claude Julien tenteront de triompher pour une troisième fois à leurs quatre derniers matchs. Le Tricolore a en effet été déclaré vainqueur face aux Rangers de New York et aux Panthers de la Floride, à Montréal mardi et samedi derniers, mais ont subi la défaite 4-0 face aux Kings de Los Angeles, toujours à domicile.

Après Ottawa, le Bleu-Blanc-Rouge se rendra au Minnesota, pour y affronter le Wild, ainsi qu’à Winnipeg et Chicago, pour croiser le fer avec les Jets et les Blackhawks.

De leur côté, les Sénateurs ont un bon début de saison, considérant les blessures qu’ont subies plusieurs joueurs-clés de l’équipe. Erik Karlsson, Bobby Ryan, Kyle Turris et Zack Smith ont tous raté quelques matchs, mais la formation de la capitale canadienne a tout de même un dossier de 5-1-5, bon pour 15 points et le deuxième rang de la section Atlantique.

Karlsson n’a disputé que six matchs depuis le début de la saison, mais il a déjà amassé neuf aides.