EN DIRECT: Canadiens – Sénateurs

Les Canadiens sont de passage au Centre Canadian Tire, ce soir, afin d’y affronter les Sénateurs.

Pour l’occasion, le Tricolore a décidé de donner du travail au gardien Al Montoya, qui est devant le filet, ce soir.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 6-3 pour Montréal.

À voir : Sommaire

Enfin un premier but pour Hudon!

Pacioretty profite d'une bourde d'Anderson

Drouin et Lehkonen font des ravages

DEUXIÈME PÉRIODE

13:15 - Jonathan Drouin (MTL) prend un tir au but et chute ensuite lourdement dans la rampe. Il se relève péniblement, mais ça ira

10:34 - BUT - Chris DiDomenico (OTT) touche la cible en avantage numérique, les Sénateurs réduisent l'écart à 4-3

9:10 - Max Pacioretty (MTL) s'échappe en inf. numérique, mais son tir est stoppé par Craig Anderson

8:57 - Charles Hudon (MTL) est puni pour avoir asséné un coup de bâton à Dion Phaneuf (OTT)

5:30 - Brandon Davidson (MTL) et Zack Smith (OTT) s'échangent quelques coups dans un coin, les gants tombent

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

17:58 - Michael McCarron (MTL) et Dion Phaneuf (OTT) s'échangent des politesses, les deux sont punis, mais le joueur du CH écope d'un deux minute supplémentaire

16:00 - BUT - Charles Hudon (MTL) y va d'une belle manoeuvre et loge le disque au-dessus de l'épaule de Craig Anderson pour son deuxième but du match, le CH mène 4-2!

13:17 - BUT - Bel échange entre Jonathan Drouin (MTL) et Artturi Lehkonen et c'est ce dernier qui marque, le CH reprend les devants, 3-2.

8:15 - BUT - Ryan Dzingel (OTT) réplique immédiatement et les Sénateurs créent l'égalité 2-2

7:20 - BUT - Max Pacioretty (MTL) profite d'une bourde du gardien Craig Anderson pour marquer en désavantage numérique, c'est 2-1 pour Montréal

6:27 - Victor Mete (MTL) est puni pour avoir retenu Ryan Dzingel

4:26 - BUT - Charles Hudon (MTL) marque son premier but dans la LNH, à l'aide d'un tir des poignets, en avantage numérique, et c'est 1-1!

3:18 - Johnny Oduya (OOT) est puni pour double-échec

0:21 - BUT - Tom Pyatt (OTT) prend un tir qu'Al Montoya ne parvient à maîtriser et la rondelle retombre derrière lui, dans le filet, c'est 1-0 pour Ottawa.

0:00 - Début de la première période

Il s'agit du premier match d’une série de quatre à l’extérieur pour le CH. Après une séquence de sept défaites, les hommes de Claude Julien tenteront de triompher pour une troisième fois à leurs quatre derniers matchs.

De leur côté, les Sénateurs ont un bon début de saison malgré les blessures subies par plusieurs joueurs-clés de l’équipe.

Erik Karlsson, Bobby Ryan, Kyle Turris et Zack Smith ont tous raté quelques parties, mais la formation de la capitale canadienne a tout de même un dossier de 5-1-5, bon pour 15 points et le deuxième rang de la section Atlantique.

Les formations :

Canadiens

Artturi Lehkonen -- Jonathan Drouin -- Paul Byron

Max Pacioretty -- Phillip Danault -- Andrew Shaw

Charles Hudon -- Tomas Plekanec -- Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk -- Michael McCarron -- Torrey Mitchell

Victor Mete -- Shea Weber

Karl Alzner -- Jordie Benn

Brandon Davidson -- Jeff Petry

Al Montoya

Carey Price

Sur la passerelle: Jacob De La Rose, Joe Morrow

Blessés: David Schlemko, Ales Hemsky, Nikita Scherbak

Sénateurs

Ryan Dzingel -- Derick Brassard -- Mark Stone

Mike Hoffman -- Jean-Gabriel Pageau -- Christopher DiDomenico

Alexandre Burrows -- Zack Smith -- Tom Pyatt

Nate Thompson -- Jack Rodewald

Johnny Oduya -- Erik Karlsson

Dion Phaneuf -- Cody Ceci

Fredrik Claesson -- Chris Wideman

Mark Borowiecki

Craig Anderson

Mike Condon

Sur la passerelle: Max McCormick

Blessés: Kyle Turris, Bobby Ryan