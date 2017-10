Vasek Pospisil qualifié à Paris

Le Canadien Vasek Pospisil a obtenu sa place au sein du tableau principal du tournoi Rolex Paris Masters, dimanche, en défaisant le Français Paul-Henri Mathieu dont la carrière professionnelle a du même coup pris fin.

Occupant le 105e rang mondial, Pospisil l’a emporté en deux manches de 6-3 et 6-4 aux dépens de celui qui détenait le 265e échelon. Il a eu besoin de 75 minutes pour savourer la victoire, dominant 11-3 au chapitre des as et 63-50 pour le nombre de points enlevés.

Précédemment, le Britanno-Colombien avait disposé de Nikoloz Basilashvili, de la Géorgie, au premier tour qualificatif. Au moment d’écrire ces lignes, l’identité de son prochain rival n’était pas connue.

Auteur de quatre doubles fautes au cours de son dernier affrontement, Mathieu, 35 ans, a conclu son parcours à l’ATP avec quatre titres à son actif. Son plus haut classement à vie fut une 12e place en 2008.