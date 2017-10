Un ancien des Expos à la barre des Nationals?

Les Nationals de Washington seraient sur le point de nommer Dave Martinez au poste de gérant du club, rapportent plusieurs sources. Il s'agirait d'une entente de trois ans avec une année d'option.

L'homme de 53 ans a passé les deux dernières saisons comme instructeur adjoint chez les Cubs de Chicago. Il s'est entretenu avec la direction des «Nats» au moins deux fois au cours de la semaine.

Un ancien voltigeur et joueur de premier but des ligues majeures, Martinez a passé près de quatre saisons dans l'uniforme des Expos de Montréal entre 1988 et 1991. Dans la métropole québécoise, il a frappé 374 coups sûrs et produit 120 points en 431 rencontres.

Originaire de New York, il a aussi porté les couleurs des Cubs, des Reds de Cincinnati, des Giants de San Francisco, des White Sox de Chicago, des Devil Rays de Tampa Bay, des Rangers du Texas et des Blue Jays de Toronto.

Martinez s'est retiré avec les Braves d'Atlanta en 2001 après une carrière de 16 saisons et 1919 parties dans la MLB.

Les Nationals ont congédié leur gérant Dusty Baker la semaine dernière après deux saisons. Sous sa tutelle, Washington a gagné le championnat de la Ligue nationale deux années d'affilée.

Martinez a savouré un titre de la Série mondiale en 2016 avec Chicago.