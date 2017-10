Turris dans le doute, Anderson devant le filet

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, Guy Boucher, a indiqué dimanche que le gardien Craig Anderson défendra le filet des siens lors du match de lundi contre le Canadien de Montréal, tandis que le cas de l’attaquant Kyle Turris demeure douteux.

Celui-ci a raté les deux derniers affrontements en raison d’un virus, mais il s’est entraîné en arborant un chandail interdisant les mises en échec, dimanche. Une décision finale relative à sa participation au duel face au Tricolore sera prise après la séance de lundi.

Turris a inscrit trois buts et cinq mentions d’aide en neuf joutes cette saison.

Pour ce qui est d’Anderson, il présente un dossier de 4-1-3, une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’efficacité de ,913 en 2017-2018. Jeudi, il a réalisé 36 arrêts dans une victoire de 5-4 aux dépens des Flyers de Philadelphie.

À leur plus récente sortie, les Sénateurs et leur gardien Mike Condon se sont inclinés 5-4 en fusillade devant les Devils au New Jersey, vendredi.