Martin Reway retourne en Europe

N’ayant pas été réclamé au ballottage par une équipe de la Ligue nationale de hockey, l’attaquant Martin Reway a officiellement vu son entente avec le Canadien de Montréal résiliée, dimanche.

Conséquemment, le joueur de 22 ans a décidé de tenter sa chance en Europe. Vendredi, il avait quitté le Rocket de Laval, club-école du Tricolore, et le lendemain, il a été rendu disponible aux autres formations du circuit Bettman.

«L’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, et moi-même avons rencontré Martin au terme de la rencontre du 25 octobre. Nous avons discuté des options qui s’offraient à lui et nous étions tout à fait déterminés à continuer à travailler étroitement avec lui afin qu’il retrouve son plein potentiel, reprenne complètement sa forme physique et demeure avec le Rocket», a indiqué le DG de l’équipe lavalloise, Larry Carrière, dans un communiqué.

«Nous avons à ce moment convenu d’accorder une période de réflexion à Martin, ce qui a mené à sa décision de retourner dans son pays. Nous nous sommes donc entendus que la meilleure option pour les deux parties était d’entamer le processus pour mettre fin à son contrat.»

Reway a raté toute la campagne 2016-2017 en raison d’un problème cardiaque avant de reprendre l’action cette saison.

Dans la Ligue américaine, il a obtenu deux mentions d’aide en cinq matchs. Le joueur d’avant fut un choix de quatrième tour, le 116e au total, du Bleu-Blanc-Rouge en 2013.