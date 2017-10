Les Coyotes de l'Arizona ont soumis le gardien Louis Domingue au ballottage, dimanche, au lendemain d’une autre défaite du Québécois.

Par conséquent, les autres formations de la Ligue nationale ont 24 heures pour réclamer l’ancien des Wildcats de Moncton et des Remparts de Québec. Dans le cas contraire, il sera rétrogradé aux Roadrunners de Tucson, le club-école des Coyotes dans la Ligue américaine.

Le natif de Saint-Hyacinthe a de nouveau éprouvé des ennuis, samedi, concédant quatre buts en 25 tirs dans un revers de 4-3 aux mains des Devils du New Jersey. Cette saison, il a perdu ses six décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 4,33 et un taux d’efficacité de ,856.

Samedi, l’Arizona avait acquis un autre gardien, soit Scott Wedgewood, des Devils en retour d’un choix de repêchage. L’organisation mise également sur Antti Raanta, qui a été tenu à l’écart par une blessure au bas du corps en début de campagne.

Griffin Reinhart offert aux autres équipes

Les Golden Knights de Vegas ont soumis le nom du défenseur Griffin Reinhart au ballottage, dimanche.

Le Britanno-Colombien sera cédé aux Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine, s’il ne trouve pas preneur lundi.

Cette saison, l’arrière de 23 ans a disputé deux matchs avec le club-école et n’a pas obtenu de point. L’ancien des Oilers d’Edmonton et des Islanders de New York avait joué une partie éliminatoire le printemps dernier en Alberta et avait obtenu une mention d’aide.

Reinhart a passé la majeure partie de la campagne 2016-2017 chez les Condors de Bakersfield, filiale des Oilers. Il a amassé 21 points, dont sept filets, en 54 rencontres.