Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 28 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

San Jose 3 – BUFFALO 2

Los Angeles 2 – BOSTON 1 (prolongation)

Philadelphie 4 – TORONTO 2

New York (Rangers) 4 – MONTRÉAL 5

Anaheim 4 – TAMPA BAY 1

Detroit 3 – FLORIDE 2 (tirs de barrage)

Arizona 3 – NEW JERSEY 4

Columbus 1 – ST. LOUIS 4

New York (Islanders ) 6 – Nashville 2

Pittsburgh 1 – MINNESOTA 2

Chicago 3 – COLORADO 6

Washington 5 – EDMONTON 2

Un but à la dernière seconde

Tyler Toffoli (2B) a marqué le but de la victoire avec moins d’une seconde à faire à la prolongation. Toffoli a réussi à faire scintiller la lumière immédiatement après la mise en jeu.

Les Kings ont maintenant une fiche de 9-1-1, égalant le record d’équipe de 1980-1981.

Toffoli a égalé le record d’organisation pour le but le plus tardif en saison régulière. Warren Rychel avait également réussi un but avec une seconde à faire en prolongation, le 20 décembre 1993 face aux Flames, selon Elias Sports.

Un deuxième tour du chapeau en trois matchs pour Tavares

John Tavares a marqué trois buts consécutifs en troisième période pour réussir son deuxième tour du chapeau à ses trois derniers matchs. Il devient le troisième joueur de l’organisation à réussir pareil fait d’armes.

Il s’agit du deuxième tour du chapeau naturel de la carrière de Tavares, selon Elias Sports.

Les Blues et les Devils continuent leur bon début de saison

Scottie Upshall (1B, 2A) a réussi une première partie de trois points depuis le 8 novembre 2014 pour aider les Blues à porter à six leur séquence de matchs avec au moins un point. La formation du Missouri a une fiche de 9-2-1 depuis le début de la saison.

Jesper Bratt (1B, 2A) a marqué le but gagnant avec 4:13 à faire à la troisième période pour aider les Devils à porter leur dossier à 8-2-0, égalant un record d’équipe de 1993-1994.

