LeSean McCoy s’illustre dans la victoire des Bills

Le porteur de ballon des Bills LeSean McCoy a parcouru 48 verges par la course lors d’une séquence pour inscrire un touché au quatrième quart et aider son équipe à vaincre les Raiders d’Oakland par la marque de 34-14, dimanche au New Era Field de Buffalo.

McCoy a terminé sa journée de travail avec un total de 151 verges au sol.

Tyrod Taylor a complété 20 de ses 27 passes pour 165 verges par la voie des airs dans le camp des Bills (5-2). L’une de ses passes a été bonne pour le majeur inscrit par Andre Holmes. Le quart-arrière a également marqué un touché sur une course de six verges.

Le botteur Stephen Hauschka a pour sa part réussi ses deux tentatives de placement, dont une de 44 verges.

Du côté des Raiders (3-5), le pivot Derek Carr a complété 31 de ses 49 tentatives de passe pour 313 verges. Carr a également été victime de deux interceptions.