Les succès à domicile des Remparts se poursuivent

Malgré une prestation ordinaire de leur gardien de but, les Remparts ont enfilé un costume plus éloquent que vendredi soir à Shawinigan, en route vers une victoire de 4-3 en prolongation au Centre Vidéotron, dimanche après-midi, pour prolonger les souffrances du Phoenix de Sherbrooke.

Récupérant le retour du tir de Luke Kirwan devant le filet, le capitaine Matthew Boucher a enfilé l’aiguille à 1 :59 de la période de prolongation, guidant les siens vers un sixième succès en sept sorties devant leurs partisans, en plus d’infliger une cinquième défaite en autant de rencontres à la formation adverse.

En rose pour l’occasion afin de souligner le mois de la lutte contre le cancer du sein, les Remparts menaient 3-2 au troisième tiers avant que le Russe Yaroslav Alexeyev provoque l’impasse sur un tir à ras la glace qui a fait mal paraître Dereck Baribeau.

Le Phoenix a dicté le rythme pour le reste de la période par la suite, mais une pénalité pour obstruction décernée au vétéran Nicolas Poulin en surtemps a miné leurs chances.

«Je n’ai pas aimé notre première période, il me semblait qu’on était à plat et on ressemblait à [notre sortie] de vendredi soir. Je ne sais pas trop pourquoi. Je veux qu’on soit offensifs, créatifs et qu’on fasse de bonnes choses avec la rondelle, et ça a très bien été en deuxième. Ça s’est corsés en troisième et ils [les joueurs du Phoenix] jouaient comme une équipe désespérée et ça nous a donné un peu de difficultés», a avoué l’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher.

Baribeau chancelant

Dans le cas de Baribeau, il s’agissait d’un premier départ en trois rencontres, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il aimerait revoir les trois buts qu’il a alloués sur les 26 lancers reçus.

Surtout le premier, en avantage numérique. Il s’est fait prendre derrière sa cage en dégageant le disque nonchalamment, qui a ensuite ricoché sur sa jambière sur le tir de Mathieu Olivier pendant qu’il tentait de retrouver sa position initiale

«Ce sont des choses qui arrivent. Je me sentais quand même bien. Il y a des arrêts que j’aurai pu faire, mais on a gagné le match, alors c’est ça l’important. On va juste travailler ça, je n’ai pas grand-chose à dire sur ces buts», s’est contenté de répondre le portier de 18 ans.

«Il est capable de jouer mieux que ça. Quand un gars revient d’un camp pro, le mois qui suit est toujours difficile. Ce n’est pas arrivé en début de saison pour lui [...] Baribeau peut mieux faire les choses, et de gagner, ça va lui faire du bien», a renchéri Philippe Boucher.

En vitesse

Victime d’une commotion cérébrale il y a quelques semaines, Austin Eastman s’approche d’un retour, lui qui a recommencé à patiner avec un chandail vert (sans contacts) à l’entraînement...

Les Remparts recevront la visite des talentueux Mooseheads de Halifax, mercredi. «Halifax, c’est toute une machine de hockey, ça vaut le déplacement», a souligné le Diable en chef...