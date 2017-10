Les Niners toujours aussi médiocres

Le demi de coin Jalen Mills a réalisé un retour d’interception de 37 verges pour un touché au deuxième quart, aidant les Eagles à défaire les minables 49ers de San Francisco au compte de 33-10, dimanche à Philadelphie.

Le quart-arrière Carson Wentz a complété 18 de ses 32 passes pour les Eagles (7-1), qui ont gagné leurs six derniers duels. Il a totalisé 211 verges et deux touchés, tout en commettant une interception. Alshon Jeffery et Zach Ertz ont chacun saisi un ballon dans la zone payante.

Au sol, le vétéran LeGarrette Blount a franchi la ligne des buts à une occasion. Jake Elliott a ajouté deux placements.

Pour San Francisco (0-8), toujours sans victoire, C.J. Beathard a rejoint ses cibles 17 fois en 36 tentatives pour une récolte de 167 verges et un majeur. L’adversaire a capté deux de ses passes. Matt Breida a inscrit un majeur sur un jeu aérien de 21 verges. Robbie Gould a réussi un botté de précision de 50 verges.