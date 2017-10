Les Canucks manifesteront-ils un intérêt pour Duchene?

Alors que la situation de Matt Duchene au Colorado n’est pas encore arrivée à une conclusion, les Canucks pourraient-ils s’immiscer dans le dossier? Pendant ce temps, les Capitals ont besoin d’aide en défensive et les Flames pourraient être soumis à une réflexion concernant leur attaquant Sam Bennett.

Dans cette sempiternelle saga entourant le centre de l’Avalanche du Colorado Matt Duchene, les Canucks de Vancouver ont récemment été mentionnés comme une équipe qui pourrait être intéressée. La semaine dernière, Nick Kypreos (Sportsnet) rapportait que les Canucks pourraient se joindre aux enchères, suggérant que le jeune défenseur Olli Juolevi serait attrayant pour l’Avalanche.

Selon Kypreos, la formation de Denver demanderait trois éléments pour Duchene, soit un joueur établi, un choix au repêchage et un espoir prometteur. Juolevi, qui a 19 ans, est le choix de premier tour (5e au total) du repêchage de 2016. Bien qu'aux dires de Kypreos, il existe un pressentiment selon lequel Juolevi n’est pas encore prêt à jouer dans le circuit Bettman, le jeune finlandais possède le potentiel et la polyvalence pour aspirer à un rôle sur une première paire défensive. Le journaliste Jason Botchford (The Province) ne croit toutefois pas que ce scénario surviendra. Selon lui, les Canucks sont peut-être à la recherche d’un joueur de centre, mais ils ne sont pas près de laisser partir le jeune défenseur en retour d’un attaquant qui aura bientôt 27 ans.

La direction des Canucks a finalement embrassé l’avenue de la reconstruction et il est improbable qu’elle se départisse de joueurs ayant un haut potentiel pour des renforts immédiats. De plus, ils devraient libérer une somme supérieure à six millions pour prendre en charge le contrat de Duchene en respectant le plafond salarial. Si les Canucks sont bel et bien intéressés à Duchene, son acquisition serait risquée. Il est admissible à l’autonomie complète en 2019. Si la formation vancouvéroise demeure en processus de reconstruction d’ici là, il pourrait alors lever les feutres et accepter une somme onéreuse d'une autre équipe.



Les Capitals en quête de renforts en défensive

Il faut s’attendre à ce que les Capitals de Washington fassent l’acquisition d’un défenseur à un moment ou un autre de la saison. Leur profondeur à la ligne bleue a pris un dur coup lorsque Kevin Shattenkirk et Karl Alzner se sont prévalus de leur autonomie pour quitter vers d’autres cieux. N’oublions pas la perte de Nate Schmidt, choisi par les Golden Knights au repêchage d’expansion durant l’été. La blessure au haut du corps qui tient Matt Niskanen - un défenseur absorbant habituellement des minutes importantes – à l’écart du jeu ne fait qu’aggraver le problème.



Les conséquences se manifestent dans le nombre de tirs concédés par rencontre. La saison dernière, les Capitals accordaient le quatrième plus faible total de lancers à l’adversaire (27,8). Après 11 matchs, cette donnée se chiffre à 33,4 cette saison. La formation de la capitale américaine tente de colmater les brèches en donnant plus de responsabilités au défenseur de soutien Taylor Chorney et aux recrues Madison Bowey et Christian Djoos. Cela ne fonctionne pas jusqu’ici, sachant que les Capitals n’ont récolté que deux victoires à leurs cinq derniers matchs.

Matt Larkin a récemment proposé aux Capitals, qui doivent gagner maintenant, de placer le jeune gardien Ilya Samsonov sur le marché, en ajoutant d’autres monnaies d’échange pour mettre le grappin sur un défenseur talentueux. Le journaliste de NBC Sports Washington J.J. Regan n’abondait pas dans le même sens, compte tenu de la faible marge de manoeuvre de l’équipe sous le plafond salarial. Les Capitals se situaient déjà près de la limite de 75 millions lorsque Niskanen a été placé sur la liste des blessés à long terme. Le directeur général Brian MacLellan n’aurait d’autre choix que de se départir d’un contrat pour obtenir des renforts en défensive.



Le journaliste de NHL.com Dan Rosen s’est fait demander dans son courriel des lecteurs si l’arrière du Lightning Andrej Sustr pourrait représenter une solution. Rosen a répondu que l’idée avait ses mérites, considérant le faible impact sur le plafond salarial (1,95 million $) du droitier de 26 ans. Cependant, jusqu’à quel point il améliorerait la brigade des Capitals est sujet à débat.

Bennett attise les discussions



Les résultats décevants de l’attaquant des Flames Sam Bennett alimentent les spéculations concernant son futur à Calgary. Celui qui a été choisi au premier tour en 2014 (quatrième au total) a été blanchi de la feuille pointage lors de ses 10 rencontres disputées cette saison. Muté à l'aile gauche, Bennett s’est fait ravir par Mark Jankowski son poste de centre au sein du troisième trio.

À seulement 21 ans, Bennett a encore le temps de se ressaisir. Ses problèmes en font toutefois un candidat logique pour une transaction.

Le journaliste Kent Wilson (The Athletic) a été invité par un lecteur à se prononcer sur la valeur de Bennett. Considérant son contrat abordable (1,95 million $ par année jusqu’en 2018-2019), Wilson croit qu’il devrait y avoir beaucoup d’intérêt pour les services du jeunot. Ceci étant dit, sa valeur périclitera s’il continue à s’enfoncer.



Un autre lecteur a fait une proposition intrigante, celle d’échanger Bennett aux Canadiens en retour d’Alex Galchenyuk. En dépit de son lent début de saison, Galchenyuk a toutefois fait ses preuves par le passé en tant que franc-tireur dangereux, alors qu’on ne peut en dire autant de Bennett.

Le directeur général des Canadiens Marc Bergevin a déjà indiqué qu’il n’a pas démissionné sur le cas de Galchenyuk. Apparemment, les Flames prônent eux aussi la patience avec leur joueur. Si les choses ne se replacent pas pour Bennett, les rumeurs pourraient tout de même s’intensifier à travers les médias.

Pour consulter l'article original de The Hockey News: «Rumor Roundup: are Canucks interested in making a move for Duchene?».