Les Browns continuent d’être la risée

Les Vikings du Minnesota ont inscrit 17 points sans réplique en seconde demie pour disposer des pauvres Browns de Cleveland au compte de 33-16, dans un match présenté dimanche au Twickenham Stadium, en Angleterre.

Conséquemment, Cleveland (0-8) demeure sans victoire et n’a gagné qu’une fois en 24 parties depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Hue Jackson en janvier 2016.

Chez les gagnants, le quart Case Keenum a complété 27 de ses 43 passes pour des gains de 288 verges, deux touchés et une interception. Il a repéré Kyle Rudolph et Adam Thielen dans la zone payante. Celui-ci a totalisé 98 verges en cinq réceptions. Le porteur de ballon Jerick McKinnon a ajouté 112 verges en attaque, inscrivant un majeur par la course.

Kai Forbath a effectué quatre placements, incluant un de 51 verges. Les Vikings (6-2) ont savouré un quatrième triomphe consécutif et occupent le sommet de la section Nord de l’Association nationale.

Dans une cause perdante, DeShone Kizer a atteint la cible 18 fois en 34 tentatives pour une récolte de 179 verges. Il a franchi la ligne des buts à une occasion, tout comme Isaiah Crowell.