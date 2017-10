Guy Boucher, le plus grand jongleur

Pour ce qui est de changer ses trios durant un match, Guy Boucher est fidèle à ses habitudes, soit unique en son genre.

Une étude menée par l’analyste Tyler Dellow (The Athletic) montre que l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa est celui qui jongle le plus fréquemment avec ses trios dans la LNH, et de loin.

Dellow, un ancien consultant auprès des Oilers d’Edmonton, a conçu un indice pour mesurer la propension des entraîneurs à apporter des changements à leurs combinaisons offensives. Le LJI (Line Juggler Index) désigne ainsi le pourcentage du temps à cinq contre cinq occupé par les quatre trios les plus utilisés au cours d’un match.

Les résultats révèlent que le pilote de la formation ottavienne Guy Boucher n’a pas son pareil dans le circuit pour ce qui est de jongler avec ses unités offensives. Le phénomène est d’autant plus prononcé lorsque les troupes du Québécois tirent de l’arrière. En pareille situation la saison dernière, les quatre trios les plus utilisés par Boucher au cours d’un match revendiquaient en moyenne seulement 50% - approximativement - du temps de jeu total réparti sur toutes les combinaisons employées.

«Lorsqu’il est question de jongler avec ses trios, Boucher est une exception, observe Dellow. Il n’y a personne comme lui. C’est beaucoup plus particulier en tant que qualité qui le définit que ce qu’il fait avec le 1-3-1 en zone neutre, je crois.

«Les individus qui obtiennent du succès différemment sont fascinants et c’est certainement ce que Boucher a accompli.»

Claude Julien dans la moyenne

L’entraîneur-chef Claude Julien ne se démarque pas de ses homologues dans cet aspect de sa profession. Que ce soit avec les Bruins – l’échantillon commence à partir de la saison 2010-2011 – ou les Canadiens, l’indice de Julien oscille autour de la moyenne du circuit, comme quoi il prône davantage la stabilité que Guy Boucher.