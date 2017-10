Greg Pateryn, un employé modèle à Dallas

Le défenseur des Stars de Dallas Greg Pateryn a dû attendre neuf matchs avant de prendre part à une rencontre cette saison, mais l’ancien du Canadien de Montréal a choisi la patience et la pensée positive, attendant son tour sans se plaindre.

Une commotion cérébrale subie par Stephen Johns lui a finalement ouvert une porte. L’arrière a disputé ses deux premiers duels de la campagne contre les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton il y a quelques jours.

Blanchi de la feuille de pointage, il a conservé un différentiel de -1, jouant en moyenne 20 min 12 s.

«Vous savez, vous trouvez des moyens de rester positif et motivé, c’est une longue saison», a admis Pateryn, dans des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale (LNH), dimanche.

«C’est amusant de constater que les saisons commencent habituellement de cette façon pour moi, et les choses se replacent à la fin.»

«Malgré tout, chaque fois que tu ne joues pas, c’est difficile.»

Rester en forme

Le choix de cinquième tour des Maple Leafs de Toronto en 2008 tente de garder sa forme lors des entraînements, en l’absence de vraies situations de jeu.

«Chaque jour, je prends deux ou trois éléments, et je me concentre là-dessus, effectuant 10 ou 15 répétitions. Si ça me permet d’être plus fort lors des matchs, ça en vaut la peine.»

«Quand on fait appel à vous, il faut être prêt, car vous jouez contre les meilleurs au monde et vous n’avez pas le droit à l’erreur.»

Pateryn a disputé 96 matchs dans la LNH, récoltant 16 points, dont deux buts.