Enfin une preuve de caractère

Les Rangers n’ont jamais abandonné. À un certain moment, on a craint que le Canadien ne se fasse jouer un vilain tour. Apparemment, sur le banc, les joueurs n’ont jamais douté. Pourquoi?

«On n’avait pas le choix. La peur n’aide pas à gagner des matchs. Avec tout ce qui s’est passé, j’ai aimé le fait qu’on a trouvé le moyen d’aller chercher le but de la victoire.» – Claude Julien

«On ne s’est pas laissé abattre même s’ils sont revenus dans le match. On leur a cassé les jambes toutes les fois avec de gros buts importants.» – Phillip Danault

Le Canadien s’est montré beaucoup plus rapide que son adversaire pour s’emparer des juteux retours qu’offrait le gardien des Rangers.

«Aujourd’hui, on était beaucoup plus affamé autour de la peinture bleue et on a travaillé pour avoir nos retours. Ce n’était pas seulement une question de chance.» – Phillip Danault

«J’ai donné beaucoup de retours, mais le Canadien décochait des tirs dans le but d’en provoquer. C’était leur stratégie.» – Ondrej Pavelec

Les Rangers sont méconnaissables. Ils s’enlisent de match en match. Leur entraîneur commence à sentir la soupe chaude.

«Nous ne travaillions pas. Nous n’avions pas une seule paire de défenseurs qui pouvait faire une passe.» – Alain Vigneault

Galchenyuk: 50 %

Le CH n’a marqué que six buts cette saison en supériorité numérique. Des six buts, trois proviennent du bâton d’Alex Galchenyuk. Le numéro 27 a touché la cible en première période en profitant d’un relais précis de Brendan Gallagher durant une punition à Mats Zuccarello. Galchenyuk, qui continue de jouer au sein du quatrième trio, a maintenant trois buts à sa fiche cette saison. Si la production n’a rien de génial, il faut toutefois rappeler qu’il s’agit d’un sommet chez le CH. Il partage la tête avec Paul Byron, Shea Weber, Brendan Gallagher, Max Pacioretty et Phillip Danault.

Ruff, un adjoint de plus

Les Rangers ont engagé cet été Lindy Ruff dans un poste d’entraîneur associé. À New York, plusieurs chroniqueurs ont interprété la décision de Jeff Gorton, le DG des Rangers, comme un plan B en cas d’un congédiement pour Alain Vigneault. Questionné sur l’arrivée de l’ancien entraîneur des Sabres et des Stars, Vigneault a offert un son de cloche bien différent. «J’ai une bonne relation avec Lindy, il n’a pas d’ego, a-t-il dit. Il s’adapte bien à son nouveau rôle. C’est une bonne acquisition. Lindy est aussi un boute-en-train, une bonne personne. Il a joué avec un autre de mes adjoints, Scott Arniel, à Buffalo. Scott a aussi été son adjoint avec les Sabres.»

Une première pénible

Alain Vigneault a choisi de faire confiance à Ondrej Pavelec pour cette visite à Montréal. C’était la première fois cette saison que l’ancien gardien des Jets de Winnipeg enfilait son masque et ses jambières pour deux rencontres d’affilée. Vigneault n’a pas remporté son pari. Henrik Lundqvist, alias le «King Henrik», avait pourtant connu du succès contre le CH au premier tour des séries l’an dernier. Il avait aussi blanchi le CH le 8 octobre dernier au Madison Square Garden.

De trois à sept points

Phillip Danault avait trois points (1 but, 2 passes) à ses 10 premiers matchs cette saison. Le temps d’un soir, il a plus que doublé sa production. Il a mené l’attaque du Tricolore avec quatre points (2 buts, 2 passes) contre les «Blue Shirts». C’était son premier match de quatre points dans la LNH. Et il a fait les choses en grand en marquant le but décisif en troisième période.

Mitchell de retour

Avec la blessure à Nikita Scherbak, Torrey Mitchell a retrouvé sa place au sein de la formation. Le Québécois n’avait pas joué depuis le 17 octobre contre les Sharks, à San Jose. Mitchell a joué à l’aile droite du quatrième trio avec Galchenyuk et Michael McCarron. En troisième période, Mitchell a obtenu deux bonnes chances de marquer en infériorité numérique. Depuis le début de la saison, il a regardé sept matchs de la passerelle de presse.

Encore plus de 40 tirs

Le Canadien ne gagne pas souvent cette saison, mais l’équipe se retrouve au sommet de la LNH avec une moyenne de 38,8 tirs. Pour une cinquième fois en seulement 11 matchs, la bande à Claude Julien a atteint le plateau des 40 tirs. Ondrej Pavelec a reçu un bombardement de 43 tirs. Le Tchèque aurait probablement fait face à moins de tirs s’il avait mieux contrôlé ses retours. Le CH a maintenant un dossier de 2-3-0 quand l’équipe obtient 40 tirs ou plus.