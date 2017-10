Dossier Galchenyuk : Mike Bossy critique Claude Julien

Alex Galchenyuk a marqué son deuxième but en trois matchs, samedi soir, mais son temps de glace continue de faire jaser.

L'attaquant des Canadiens de Montréal, qui a marqué la totalité de ses trois filets sur l’attaque massive, a joué pendant seulement 10:47 face aux Rangers de New York.

Que doit-il faire pour obtenir plus de responsabilités? Claude Julien a offert une réponse peu convaincante après la victoire de 5-4.

«Je lui ai donné des présences avec Tomas Plekanec parce qu’il travaillait fort. Je vais toujours essayer de l’encourager de cette façon. Mais comme j’ai déjà dit, la responsabilité appartient aux deux : il fait sa part et je fais la mienne. On va s’en sortir ensemble.»

Au lendemain de cette déclaration, notre analyste et ancien joueur de la LNH Mike Bossy n’a pas mâché ses mots.

«Quand j’entends Claude Julien dire qu’on lui a fait un cadeau en le laissant jouer avec Plekanec... tu me niaises?», a-t-il laissé tomber sur les ondes de TVA Sports, dimanche soir.

«Voyons donc... c’est le joueur le plus défensif du club. En plus, il a terminé à rencontre à -2. Il était sur la glace pour quelques buts et il est -5 depuis le début de la saison... On dit qu’on va aider Galchenyuk? Pas sûr de ça!»

Selon Mike Bossy, l’esprit d’équipe du Tricolore et les histoires hors glace pourraient avoir un lien avec les décisions de Julien à l’égard de l’attaquant de 23 ans.

«Il y a quelque chose qu’on ne sait pas dans ce dossier-là. Pourquoi Galchenyuk ne joue-t-il pas à droite avec Pacioretty? Moi je pense que Pacioretty ne veut pas jouer avec Galchenyuk!», a prévenu la légende des Islanders de

New York, qui a aussi noté des présences difficiles du capitaine face aux Rangers.

Écoutez les commentaires de Mike Bossy et de Mathieu Dandenault dans la vidéo, ci-dessus.