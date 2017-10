David Krejci demeure sur le carreau

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, a confirmé dimanche que l’attaquant David Krejci ne participera pas au match prévu lundi contre les Blue Jackets de Columbus.

Le vétéran est encore ennuyé par des maux de dos selon divers médias, lui qui a été blessé pendant la rencontre du 19 octobre face aux Canucks de Vancouver. Il n’a pas joué depuis ce temps.

Krejci a obtenu un but et cinq mentions d’aide en six sorties cette saison, tout en conservant un différentiel de -5. La formation du Massachusetts présente un dossier de 4-3-2 pour un total de 10 points en 2017-2018.