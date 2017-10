Coyotes: record de médiocrité

Les Coyotes de l’Arizona étaient en voie de signer une première victoire cette saison face aux Devils du New Jersey, samedi, mais ils ont alloué deux buts en troisième période, Ainsi, ils sont devenus l'équipe connaissant le pire début de saison de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La troupe de Rick Tocchet montre un dossier de 0-10-1 depuis le début de la campagne. Auparavant, seuls les Rangers de New York, en 1943, avaient entamé le calendrier régulier en subissant 11 revers d’entrée de jeu.

L’entraîneur-chef semble toutefois avoir ciblé la raison des malheurs de son club.

«L’un des principaux problèmes qui font mal à notre équipe, c’est quand quelqu’un fait un mauvais choix de jeu au moment où la pression est forte», a avancé l’instructeur sur le site NHL.com.

Une unité dépassée

La situation semble particulièrement problématique lorsque l’équipe qui évolue à Glendale se débrouille à court d’un homme. Depuis le début de la saison, les Coyotes montrent le pire pourcentage d’efficacité de la LNH dans cette facette du jeu, soit 69 %.

Pourtant, les Coyotes demeurent disciplinés. Ils ont évolué en infériorité numérique 29 fois. Seules deux équipes, soit les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline, ont offert moins d’occasions à leurs adversaires.

Toutefois, l’inefficacité des joueurs envoyés sur la glace pour écouler le temps dans ces situations fait dire à Tocchet qu’il faut éviter impérativement les pénalités.

«Je sais qu’il y a des décisions difficiles, mais parfois, vous devez prendre le coup de poing dans le visage et demeurer loin de l’action», a admis l’ancien joueur-vedette.

Renverser la vapeur

Tocchet garde toutefois confiance que les choses se replaceront pour ses ouailles, indiquant qu’il avait apprécié l’effort malgré le revers à Newark.

«Je crois que les joueurs ont bien joué, ils méritaient la victoire. Quand les choses vont mal, les décisions [des arbitres] vont contre vous, et le jeu de puissance des Devils est bon. Ils ont trouvé un moyen de gagner, et pas nous.»

La recrue Clayton Keller, qui a inscrit son huitième but de la campagne dans la défaite, demeure lui aussi positif.

«En deuxième période, nous étions dans leur zone et imposions notre jeu, mais nous n’en avons pas fait assez et c’est dommage. Au risque de me répéter, il faut rester positif.»

Les Coyotes reprendront l'action lundi en affrontant les Flyers à Philadelphie.