Cinq joueurs qui produisent au-delà des attentes

Le premier mois d’activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) comporte souvent de belles surprises.

Voici une liste de cinq joueurs qui surprennent en début de saison, mais qui ne devraient pas continuer sur cette lancée pour le restant de la campagne.

Adrian Kempe, Kings de Los Angeles

Le Suédois de 21 ans est l’une des principales raisons des succès des Kings en ce début de saison. En 11 parties, Kempe a récolté six buts et neuf points, dont deux buts gagnants.

Le problème est que l’attaquant n’obtient pas énormément de temps de glace avec son entraîneur John Stevens. Kempe affiche une moyenne de temps de jeu de 11 min 14 sec par match et il a disputé moins de dix minutes par partie à quatre reprises.

Il présente un pourcentage de réussite sur ses tirs de 35,3 % contre seulement 6,3 % lors des 25 rencontres qu’il a disputé la saison dernière avec Los Angeles. C’est l’une des principales raisons pourquoi il ne devrait pas maintenir ce rythme.

Jesper Bratt, Devils du New Jersey

Jesper Bratt est sans aucun doute la recrue la plus surprenante dans la LNH depuis le début de la saison. Le choix de sixième ronde (162e au total) de 2016 par les Devils a récolté dix points, dont quatre buts en dix parties.

Cinq de ses points ont été inscrits lors d’une supériorité numérique et deux lors d’infériorité numérique. Il n’a donc marqué que trois points en dix rencontres depuis le début de la saison à forces égales.

Bratt a également réussi quatre filets sur un total de dix lancers, seuls Dmitry Kulikov et Matt Nieto ont un pourcentage de réussite plus élevé. À moins que le Suédois obtienne le meilleur pourcentage de réussite sur ses tirs de l’histoire de la LNH, ces statistiques devraient diminuer.

Josh Bailey, Islanders de New York

Même si Bailey a connu sa meilleure saison en termes de points avec 56 la saison dernière, plusieurs éléments nous laissent croire qu’il ne pourra pas maintenir ce rythme.

Bailey a récolté 11 points, dont huit mentions d’aide cette saison en 11 parties. Le problème est que les huit mentions d’aide qu’il a amassée sont toutes des passes non directes qui ont mené au but.

Il présente en plus un pourcentage de réussite de 20% sur ses tirs contre seulement 10,8% lors de ses 639 premiers matchs dans le circuit Bettman.

Sean Couturier, Flyers de Philadelphie

Depuis le début de sa carrière, Couturier est plus reconnu pour son côté défensif que son rôle offensif.

À sa saison recrue, le Canadien avait attiré l’attention pour le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif. Cette saison, Couturier a un bien plus grand rôle à l’offensive et a récolté 13 points dont sept filets en 11 matchs.

C’est certain que Couturier complète un trio avec Claude Giroux et Jakub Voracek, mais il présente tout de même un pourcentage de réussite sur ses tirs de 22 % cette saison contre 9,4 % durant ses six premières campagnes.

Le huitième choix au total de l’encan de 2011 par les Flyers devrait cependant connaître sa meilleure saison en termes de points.

Derek Dorsett, Canucks de Vancouver

Après un mois d’activités, Dorsett présente un dossier de huit points dont six buts. Les filets que Dorsett a inscrits cette saison représentent 12 % de son total de buts en carrière.

L’agitateur a récolté seulement 44 buts en 495 parties dans la LNH.

Il affiche présentement un pourcentage de réussite de 37,5 % sur ses tirs. C’est certain que Dorsett ne pourra pas maintenir ce chiffre aussi élevé bien longtemps.