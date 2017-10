Carlos Dunlap désarçonne les Colts

L’ailier défensif des Bengals Carlos Dunlap a ramené une interception sur une distance de 16 verges pour un touché au quatrième quart, permettant aux siens de revenir de l’arrière et de l’emporter 24-23 contre les Colts d’Indianapolis, dimanche à Cincinnati.

Le pivot Andy Dalton a de son côté complété 17 de ses 29 passes pour des gains de 243 verges et deux majeurs, repérant Josh Malone et A.J. Green dans la zone payante. Joe Mixon a amassé 91 verges en trois réceptions pour Cincinnati (3-4), ajoutant 18 verges au sol.

Chez les Colts (2-6), Jacoby Brissett a réussi 25 de ses 39 relais pour un total de 233 verges, deux touchés et une interception. L’ailier rapproché Jack Doyle a saisi un ballon pour un jeu de six points, obtenant 121 verges par la passe. Marlon Mack a inscrit un majeur sur une réception de 24 verges au troisième quart.

Le botteur Adam Vinatieri a effectué trois placements.