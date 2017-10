Alain Vigneault sur la corde raide

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, Alain Vigneault, pourrait perdre son emploi prochainement, certains médias précisant qu’il risque de subir le couperet si son équipe échappe la rencontre de mardi contre les Golden Knights de Vegas.

Le réputé chroniqueur du quotidien New York Post, Larry Brooks, estime que l’ex-pilote du Canadien de Montréal se trouve sur la corde raide. La partie prévue au Madison Square Garden pourrait signifier le glas pour celui qui dirige les «Blueshirts» depuis 2013-2014.

Aussi, les journalistes new-yorkais spéculent activement sur l’avenir de l’homme de 56 ans, particulièrement depuis le revers de 5-4 encaissé aux mains du Canadien de Montréal, samedi. D’ailleurs, les Rangers affichent un dossier de 3-7-2, ce qui leur vaut le 14e rang de l’Association de l’Est.

Brooks a notamment rappelé dans son article les ennuis de la troupe de Vigneault à bien commencer les matchs. Face au Tricolore, elle a été dominée 19-2 au chapitre des tirs en première période, au cours de laquelle elle accusait un retard de 3-0.

«Pendant les 12 premières joutes de la campagne, les Rangers ont été dominés 3-0 lors des deux minutes initiales d’une rencontre, 5-1 dans les trois premières, 6-2 dans les quatre premières, 8-3 à l’intérieur des six premières et 10-4 lors de la moitié initiale, a-t-il écrit. C’est impardonnable. L’équipe a été incapable mentalement et physiquement de s’engager à sortir prête du vestiaire pour la première mise au jeu.»

«Si ces athlètes croient qu’ils travaillent suffisamment, c’est une illusion. Ils se contentent de faire le minimum, de piètre façon», a-t-il poursuivi.

Vigneault a mené son club à la finale de la Coupe Stanley en 2014.