Virtue et Moir sacrés pour la septième fois

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté pour la septième fois dans leur carrière l'épreuve de danse sur glace du Skate Canada, deuxième manche du circuit des Grands Prix de patinage artistique, samedi à Regina.

Virtue et Moir, champions olympiques 2010 et vice-champions olympiques 2014, ont établi avec leur total de 199,86 points un nouveau record du monde, améliorant de plus d'un point leur précédente marque (198,62 pts).

Ils ont signé leur 12e victoire en Grand Prix devant leurs compatriotes Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (190,01 pts) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (189,43 pts).

Ils étaient déjà largement en tête après le programme court vendredi et ont accru leur avance en signant le meilleur libre de la journée.

Pour leur retour en compétition la saison dernière, après deux années de pause, Virtue et Moir avaient réussi un impressionnant sans-faute en remportant notamment le Skate Canada et leur troisième titre mondial, devant leurs grands rivaux, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.