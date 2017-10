Un joueur des Stingers contrôlé positif par le CCES

Wade Leeroy Cyr a été contrôlé positif lors d’un test inopiné du Centre canadien pour éthique dans le sport (CCES) effectué après le premier match de la saison.

Le résultat du plaqueur des Stingers de Concordia est tombé après le deuxième match de la saison face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, ce qui explique son absence lors des deux dernières rencontres des siens face aux Redmen de McGill et au Rouge et Or de l’Université Laval.

Plusieurs sources ont confirmé l’information au «Journal de Québec», qui sera dévoilée dans les prochaines semaines à la lumière de la décision de Cyr de demander l’analyse de son échantillon B ou de plaider coupable.

Il n’a pas été permis d’apprendre la substance interdite retrouvée dans l’échantillon du plaqueur de 6 pi 5 po et 337 lb qui retenait l’attention des dépisteurs.

Modification des règles

Après la victoire de 23-22 des Stingers le 31 août face au Vert & Or, Cyr a été sélectionné pour un contrôle inopiné. Il a pu continuer à jouer tant et aussi longtemps que les résultats n’étaient pas connus. Cyr a été avisé avant le match du 14 octobre face aux Redmen, ce qui expliquait son absence.

Les joueurs susceptibles d’être invités au camp d’évaluation de la LCF et admissibles au repêchage sont dans la mire du CCES.

La LCF ne veut plus revivre les événements de 2014 et 2015 où des joueurs ayant pris part à des camps régionaux et au camp national ont eu des tests antidopage positifs.

La LCF a aussi modifié ses règles afin que les joueurs pris en défaut voient leur admissibilité au repêchage repoussée d’un an.

En 2014, le plaqueur Quinn Smith, des Stingers, avait été déclaré positif après avoir brillé au camp d’évaluation à Toronto, mais il avait pu être repêché par les Stampeders de Calgary et faire ses débuts dans la LCF même s’il était sous le coup d’une suspension dans le réseau universitaire.

En 2015, ce fut au tour de Matthew Norzil, du Rouge et Or de l’Université Laval, ainsi que Kayin Marchand-Wright, Melvin Abankwan, Jonathan Langa et Marvin James Golding, des Huskies de Saint Mary’s, d’échouer à un contrôle antidopage après leur participation au camp régional à Montréal.