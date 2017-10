Première audition réussie

À son premier match dans les rangs universitaires, le porteur de ballon Vincent Breton-Robert a laissé toute une impression dans la victoire du Rouge et Or de l’Université Laval, vendredi, à Concordia.

«Vincent a été impressionnant, a louangé le coordonnateur offensif Justin Éthier. Il a démontré qu’il était loin d’être uniquement un petit porteur rapide qui court essentiellement à l’extérieur. Il a tout fait. Vincent a marqué des points et il a de bonnes chances d’être de retour dans l’alignement contre Sherbrooke la semaine prochaine. Il est rapide, il possède une bonne vision et il fait rater du monde.»

Vincent présente-t-il des caractéristiques similaires à celles de son jumeau Jonathan, le demi-inséré ? «Ils ont certainement des airs de famille, a souligné Éthier. Ils ont le même enthousiasme, la même détermination. Son non verbal est très bon et il s’amuse sur le terrain.»

«Contrairement à d’autres jeunes qui sont nerveux ou anxieux à leurs débuts, Vincent n’avait pas d’hésitation, de poursuivre le coordonnateur offensif lavallois. Il était excité d’obtenir une opportunité et on le ressentait. Il voulait sauter sur l’opportunité.»

Côté et Lessard-Vézina félicités

Breton-Robert a mené le Rouge et Or avec des gains de 62 verges en 11 courses. Il a ajouté 24 verges sur deux réceptions. «C’était sa première audition et c’était très important de le voir en situation de match, mais je ne suis pas surpris de sa performance, a dit Éthier. On aurait aimé l’habiller avant, mais le contexte ne le permettait pas. Dans le passé, on habillait régulièrement quatre porteurs, ce que nous n’avons pas fait une seule fois cette année. On a plus de profondeur en défensive et des receveurs qui font très bien sur les unités spéciales.»

Si Éthier a louangé Breton-Robert, il a aussi eu de bons mots pour Alexis Côté, qui obtenait son premier départ en carrière, et la recrue Philippe Lessard-Vézina. «Les trois ont vraiment bien fait. Alexis a connu un bon départ et on voulait voir Vincent rapidement. Les trois sont très prometteurs.»

La poussée de 80 verges sur la première série offensive du match aurait pu ne durer qu’un seul jeu, au lieu de 11.

«C’est exactement ce que Guillaume [Rioux] me disait après la rencontre, a souligné Éthier. On avait dessiné un jeu où l’on pensait prendre avantage de la couverture des Stingers de façon verticale, ce qu’on n’avait pas fait lors du premier match contre Concordia. Hugo [Richard] a fait une lecture parfaite, mais sa passe vers Marc-Antoine [Pivin] était juste un peu trop longue, sinon on aurait pu marquer un touché. Hugo a mis de côté ce jeu et il a converti un deuxième essai et long. J’en regarde, du football, et des jeux comme ça arrivent régulièrement. On est tellement exigeant envers Hugo, mais même Tom Brady rate un receveur une fois par match.»