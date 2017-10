Max Verstappen le plus rapide, Lance Stroll 13e

Le pilote de l’écurie Red Bull Max Verstappen a réalisé le tour le plus rapide de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Mexique, samedi, tandis que le Québécois Lance Stroll a réussi le 13e meilleur temps.

Verstappen a roulé en 1 min 17,113 s, tandis que le meneur au classement des conducteurs, Lewis Hamilton (Mercedes), a effectué un passage de 1:17,188. Sebastian Vettel (Ferrari) a remis le troisième chrono, soit 1:17,230, alors que Valtteri Bottas (Mercedes) et Daniel Ricciardo – qui avaient dominé les deux séances précédentes – ont complété le top 5 avec des temps respectifs de 1:17,283 et de 1:17,361.

Le tour le plus rapide de Stroll - plus convaincant avec des pneus ultra tendres - fut de 1:19,066.

Les qualifications se dérouleront plus tard en après-midi. La course est prévue dimanche et Hamilton aura besoin d’une cinquième place pour s’assurer du championnat des pilotes.