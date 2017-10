Martina Hingis tire sa révérence après une défaite

La Suissesse Martina Hingis, qui avait prévu de mettre fin à sa carrière après son dernier match au Championnat de fin de saison de la WTA, s'est inclinée en demi-finales du double aux côtés de la Taïwanaise Chan Yung-Jan face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos et de la Tchèque Andrea Hlavackova 6-4, 7-6 (5), samedi à Singapour.

La no.1 mondiale du double, et ancienne no.1 en simple, briguait un 10e trophée cette saison avec sa partenaire après avoir remporté notamment les Internationaux des États-Unis et trois des quatre tournois «Premier Mandatory» (Indian Wells, Madrid, Pékin), l'équivalent des Masters 1000 pour les messieurs.

La plus jeune no.1 en simple dames (à 16 ans en 1997) aura soulevé 25 titres du Grand Chelem durant sa carrière: cinq en simple, 13 en double dames et le reste en double mixte.

Babos et Hlavackova affronteront Johanna Larsson et Kiki Bertens ou le tandem russe composé d'Ekaterina Makarova et d'Elena Vesnina en finale du tournoi dimanche.