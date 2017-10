Martin St-Louis défend Max Pacioretty

Publié aujourd'hui à 16h49

Mis à jouraujourd'hui à 16h54

Les Canadiens de Montréal connaissent leur pire début de saison en 76 ans. De dire qu’ils connaissent des jours difficiles serait un euphémisme.

Sur le plan individuel, plusieurs joueurs en arrachent, dont le capitaine Max Pacioretty.



Ce qu'il faut se rappeler est que Pacioretty a marqué 30 buts ou plus à ses 5 dernières saisons complètes. Mais si la tendance se maintient, il en marquera 16 cette saison.



Martin St. Louis a joué plus de 1100 matchs dans la LNH. Il a amassé plus de 1000 points au cours de sa glorieuse carrière.



Il connaît Pacioretty personnellement. Les deux se sont souvent entraînés ensemble l'été. Ceux qui pensent que le capitaine n'est pas ébranlé par la situation actuelle à Montréal se trompent.



«Max vit et respire le hockey. Il n'y a pas une seule journée qu'il rentre à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Je vous le dis, c'est impossible» m'a raconté St.Louis lorsque joint à son domicile au Connecticut.



«Max est un pro dans tous les sens du terme. Il a l'équipe à coeur. Il sait que son job c'est de marquer des buts. En même temps, il a de grosses responsabilités et beaucoup de pression sur ses épaules.»



Il ne peut tout faire seul



On a souvent l'impression que c'est aux "stars" de relancer l'équipe, de montrer le chemin.



«Souvent les vedettes reçoivent beaucoup de crédit», a soutenu l'ex-champion de la coupe Stanley.



«La réalité est que la seule façon de s'en sortir c'est en équipe. Souvent mes coéquipiers m'ont porté sur leurs épaules alors que je jouais un mauvais match. À la fin de la rencontre, j'avais deux buts. C'était en partie parce que mes coéquipiers me poussaient», a soutenu l'ex-champion de la coupe Stanley.



St. Louis sait très bien de quoi il parle. Toute sa carrière on s'attendait à ce qu'il produise et donne l'exemple offensivement. Jamais les adversaires lui donnaient de soirées de congé.



«J'ai fait le même travail pendant longtemps et ça te gruge en dedans quand les choses ne fonctionnent pas. Quand je jouais avec Vincent (Lecavalier), des fois on nous séparait.



«L'équipe adverse devait cibler un de nous deux. Quand on misait sur Vinny, ça m'aidait. Montréal, la cible principale est Max Pacioretty. Chaque match il affronte les meilleurs éléments de l'équipe adverse. C'est extrêmement difficile», a-t-il conclu.