Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 27 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Colorado 0 – VEGAS 7 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

( ) Ottawa 4 – NEW JERSEY 5 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Winnipeg 1 – COLUMBUS 2 (prolongation)

(prolongation) St. Louis 2 – CAROLINE 1

– CAROLINE 1 Nashville 2 – CHICAGO 1

– CHICAGO 1 Dallas 2 – CALGARY 1

Une cinquième de suite pour les Golden Knights

Sept joueurs différents ont trouvé le fond du filet alors que les Golden Knights ont défait l’Avalanche par le pointage de 7-0. Avec cette cinquième victoire consécutive, ils portent leur fiche à 8-1-0.

Cette séquence de cinq gains de suite est la plus longue séquence du genre pour une équipe d’expansion. Les Rangers de 1926-1927 et les Oilers de 1979-1980 ont également réussi l’exploit, selon Elias Sports.

Les Golden Knights ont terminé leur premier séjour à domicile avec un dossier de 6-1-0 tout en dominant leurs adversaires 30-17. Seulement deux autres équipes d’expansion ont réussi à remporter six de leurs sept premiers matchs à domiciles : les Arenas de Toronto en 1917-1918 et les Canadiens de Montréal en 1917-1918.

Oscar Dansk a réalisé 32 arrêts pour obtenir le premier jeu blanc de l’histoire des Golden Knights. Le gardien a un dossier de 3-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,34 et un taux d’efficacité de ,959.

La différence de sept buts égale un record pour une équipe d’expansion; les Jets de Winnipeg avaient vaincu les Whalers de Hartford 7-0 en mars 1980, selon Elias Sports.

James Neal (1B, 1A) a marqué son septième filet de la saison à sa neuvième partie. Il devient le quatrième joueur à marquer sept buts le plus rapidement pour une équipe d’expansion depuis la saison 1967-1968, derrière Blair MacDonald (EDM, en cinq parties en 1979-1980), Chris Kontos (TBL, en six parties en 1992-1993) et Real Cloutier (QUE, en huit parties en 1979-1980).

Duels serrés

Les Blues, les Devils et les Blue Jackets ont tous remporté des victoires par la marge d’un but.

Les Blues ont porté leur fiche à 8-2-1. Jaden Schwartz, qui a maintenant 15 points en 11 parties, a amassé une aide sur le but gagnant de Brayden Schenn et porté à six sa séquence de parties avec au moins un point.

Les Sénateurs ont peut-être marqué deux buts lors de la dernière 1min15s de la troisième période, mais Jesper Bratt, des Devils, a marqué un superbe filet lors des tirs de barrage. Les Devils ont une fiche de 7-2-0.

Josh Anderson a marqué le but gagnant en prolongation pour aider les Blue Jackets à porter leur fiche à 7-3. Il s’agit du meilleur début de saison de l’histoire de l’équipe.

La fusillade sourit aux Devils - TVA Sports

Matchs de samedi

San Jose @ Buffalo (13h00)

Los Angeles @ Boston (19h00)

Philadelphie @ Toronto (19h00)

New York (Rangers) @ Montréal (19h00) À TVA SPORTS

Anaheim @ Tampa Bay (19h00)

Detroit @ Floride (19h00)

Arizona @ New Jersey (19h00)

Columbus @ St. Louis (20h00)

New York (Islanders) @ Nashville (20h00)

Pittsburgh @ Minnesota (20h00)

Chicago @ Colorado (21h00)

Washington @ Edmonton (22h00)

En feu

Les coéquipiers du Lightning Steven Stamkos et Nikita Kucherov tenteront de porter à 12 leur séquence de matchs avec au moins un point, ce qui surpasserait la marque de Martin St. Louis, en début de saison (2009-2010).

Seulement trois paires de coéquipiers dans l’histoire de la LNH ont réussi simultanément des séquences d’au moins 12 matchs avec au moins un point : Dimitri Kvartalnov (22 pts en 14 matchs) et Joe Juneau (22 points en 14 matchs) avec les Bruins en 1992-1993, Kevin Stevens (33 points en 13 matchs), Ron Francis (18 points en 12 matchs) et Mario Lemieux (38 points en 12 matchs) avec les Penguins en 1992-1993 ainsi que Phil Esposito (34 points en 15 matchs) et Bobby Orr (24 points en 15 matchs) avec les Bruins en 1973-1974.

L’attaquant des Blues Jaden Schwartz tentera d’obtenir un point dans un septième match consécutif.

Trois joueurs tenteront d’obtenir un point dans un sixième match consécutif : Mikhail Sergachev du Lightning, Josh Bailey des Islanders et Joe Thornton des Sharks.