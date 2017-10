Comme chaque vendredi, à «Dave Morissette en direct», Mathieu Dandenault présente ses meilleurs moments de l'actualité sportive.

Parmi les sujets de la semaine, un sauvetage in extremis au volleyball, le défenseur Kevin Bieksa éteint les lumières à l'aide d'un coup de poing et une célébration un peu trop hâtive et un botteur de football colégial réussit le placement le plus nonchalant...

À voir dans la vidéo, ci-dessus.