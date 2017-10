Les Dodgers arrachent la victoire en neuvième manche

Les Dodgers de Los Angeles sont revenus de l’arrière pour l’emporter au compte de 6-2 face aux Astros, dans le quatrième match de la Série mondiale disputé à Houston, samedi.

Un double de Cody Bellinger en début de neuvième manche a permis aux visiteurs de prendre les devants. Il a poussé Corey Seager vers la plaque, sur la séquence.

Joc Pederson a claqué un circuit de trois points quelques instants plus tard pour clouer le cercueil des Astros.

Les Dodgers ont ainsi ramené les deux équipes sur un pied d’égalité dans la série, avec une marque de 2-2.

Les Astros avaient pourtant pris les devants, en sixième manche. George Springer a claqué son deuxième circuit de la Série mondiale.

Cette frappe a mis fin à la soirée de travail du partant Alex Wood. Ce dernier a également concédé deux buts sur balles, en cinq manches et deux tiers sur la butte.

De l’autre côté, Charlie Morton a permis un point et trois frappes en lieu sûr en six manches et un tiers de travail. Il a également retiré sur des prises sept adversaires.

Chris Taylor, Bellinger et Enrique Hernandez sont parvenus à mettre en jeu un tir du partant des Astros.

C’est un double de Logan Forsythe, en septième manche, qui a été à l’origine du point égalisateur. Bellinger est venu marquer du deuxième but lorsque Forsythe a placé la balle en lieu sûr.

Alex Bregman a entamé une remontée en toute fin de rencontre, avec un circuit en solo, mais les Astros ne sont pas parvenus à prolonger la rencontre. Il s’agissait du deuxième coup sûr de l'équipe dans la partie.

La victoire est allée au dossier de Tony Watson (1-0), tandis que Ken Giles (0-2) a vu la défaite être ajoutée à sa fiche.

Les deux équipes croiseront le fer pour une troisième fois au Texas dimanche et retourneront en Californie mardi, pour le sixième match.