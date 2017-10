Les Alouettes s'inclinent devant les Roughriders

Les Alouettes de Montréal ont subi un 10e revers de suite, s’inclinant au compte de 37-12 devant les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi soir à Regina.

Le quart Darian Durant, qui affrontait ses anciens coéquipiers, a obtenu le départ, mais comme ce fut le cas la semaine dernière, il n’a pas terminé la rencontre. Le vétéran a complété neuf de ses 20 passes pour 126 verges et une interception.

Il a été remplacé en deuxième demie par Matthew Shiltz, qui a réussi cinq de ses 11 relais pour 47 verges et une passe de touché, captée par le Québécois Samuel Giguère.

BJ Cunningham s’est tout de même signalé dans la défaite avec une récolte de 87 verges en cinq attrapés.

Dans la victoire, les deux anciens pivots des Alouettes Kevin Glenn et Brandon Bridge ont vu de l’action. Le premier a amassé 104 verges et deux majeurs, alors que le second a obtenu 124 verges et une interception.

Chad Owens a totalisé 99 verges et un jeu de six points en huit réceptions.

Le porteur de ballon Trent Richardson a réussi deux touchés au sol, cumulant 127 verges en 20 portées.

Les Moineaux avaient remporté leurs trois derniers duels contre le club de la Saskatchewan.

Par ailleurs, le botteur Boris Bede n’a pas participé à la rencontre puisqu’il a subi une blessure à la hanche dimanche dernier. L’organisation a ainsi offert un contrat à l’Américain Taylor Russolino, jeudi.

L’équipe québécoise pointe au dernier rang de la section Est et de la Ligue canadienne de football avec un piètre dossier de 3-14.

La semaine dernière, elle a encaissé un revers gênant de 43-16 contre les Tiger-Cats de Hamilton. Il s’agissait d’ailleurs du dernier match de la saison disputé au Stade Percival-Molson.

Le dernier match de la saison des Alouettes aura lieu vendredi prochain, alors qu’ils seront à Hamilton pour y venger cette cinglante défaite.