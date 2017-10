Junior Ulysse: une douche d'eau froide

Publié aujourd'hui à 08h58

Mis à jouraujourd'hui à 09h03

Quand l’annonceur Pierre Bernier a révélé à la foule le troisième pointage du juge qui tranchait en faveur de Steve Claggett, adversaire de Junior Ulysse, vendredi soir, la consternation, l’incompréhension et la frustration ont créé une ambiance de salon funéraire.

Ulysse, qui venait de réaliser à merveille son plan de match, avait perdu son sourire légendaire et son entraîneur Reynald Boisvert me confiait en dérision quelques minutes plus tard qu’il manquait d’expérience pour comprendre ce qui trotte dans la tête des juges.

Durant tout le combat, le boxeur québécois a joué de finesse avec son adversaire, comme un toréador et son taureau. Il s’est même permis, lors de certaines séquences, de l’affronter sur son terrain et le mettre à la surprise de tous, sur les talons. Rien à faire, une tache, impossible à faire disparaître est apparue à son dossier.

Le premier critère de jugement de la boxe, dont deux étaient Américains, qui est de toucher la cible clairement, avec un bon transfert de poids, a été relégué aux oubliettes pour le deuxième qui privilégie l’agressivité. Rien à foutre de la finesse, la ruse, la science. Charge ton adversaire avec un 2x4 et indépendamment du résultat, les rounds sont à toi.

Steve Claggett (28-4-1,17 K.-O.), dans une forme exceptionnelle, était même mal à l’aise sur le ring en entrevue d’après-combat, tentant de calmer la colère des partisans du Québécois, en avouant modestement que les juges avaient privilégié ce critère et offrant une revanche à la vedette locale.

Bye bye le combat prévu pour l’athlète montréalais sur les ondes de la prestigieuse chaîne américaine HBO, en sous-carte du combat de championnat du monde des poids moyens Lemieux-Saunders, le 16 décembre prochain à la Place Bell de Laval. Cette défaite vient de faire très mal à Junior Ulysse (14-1-0, 9 K.-O.). Le gars avait besoin de ça comme d'un trou dans la tête.

L'animateur de ce gala, Nicolas A Martineau, a conclu la soirée sur les ondes de TVA Sports, en disant qu’il est presque normal qu’une controverse vienne ternir une aussi belle soirée de boxe. Il a raison, c’est dans notre ADN. Rien à faire contre la fatalité.

Heureusement, le spectacle a été très bon. Il ne faut pas perdre espoir. Un grand penseur a déjà dit que c’est dans la misère qu’on forme les champions. Reviens vite sur le ring Junior, tu es jeune et le meilleur est à venir. Je quitte maintenant le salon funéraire pour aller prendre l’air. Ça va me faire du bien.