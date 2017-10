Julien élogieux à l'endroit de Danault

L’attaquant des Canadiens Phillip Danault a eu tout un impact dans la victoire de 5-4 des siens contre les Rangers, samedi soir, une performance qui n’a évidemment pas échappé à son entraîneur, Claude Julien.

Danault a marqué le but vainqueur dans une soirée où il a obtenu quatre points au total.

«Il a été bon sur les mises au jeu, on l'a utilisé beaucoup, surtout à la fin, a mentionné Julien, après le match. Ça a été un bon match pour Phillip et on espère que ça va l'aider à décoller.»

Julien a indiqué que Danault «eu un début de saison ordinaire», mais que les entraîneurs ont travaillé quotidiennement avec lui afin de resserrer son jeu. Le Québécois, «un jeune homme intelligent» selon Julien, a vite compris ce qu’il avait à améliorer et il l’a mis en application.

L’entraîneur a aussi aimé la façon dont son équipe s’est relevée après avoir vu les Rangers créer l’égalité en troisième période.

«On a eu un bon début de match, puis on les a laissés revenir. On prend la responsabilité pour ça», a-t-il mentionné.

«On a trouvé le de moyen de gagner ce soir, c'est un point positif pour notre équipe parce qu'on aurait pu s'écrouler sous la pression», a ajouté l’entraîneur.

