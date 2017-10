«Je veux qu’on le mette au ballottage» - Michel Bergeron

Michel Bergeron n’en peut plus de voir Tomas Plekanec recevoir du temps de jeu de qualité match après match au sein des Canadiens, si bien qu’il placerait l’attaquant tchèque au ballottage.

Plekanec a été blanchi de la feuille de pointage à ses sept dernières rencontres et ne compte qu’un but à sa fiche en 11 matchs cette saison. Cela n’a pas dissuadé l’entraîneur-chef Claude Julien de lui confier un temps d’utilisation de 17 min 28 s, samedi soir, face aux Rangers de New York.



«Je ne veux pas qu’on le mette dans les estrades, je veux qu’on le mette au ballottage», s’est écrié «Le Tigre» lors de l’émission Dave Morissette en direct.

Bien qu’il ait touché la cible deux fois à ses trois derniers matchs, Alex Galchenyuk a quant à lui dû se contenter d’un temps de jeu de 10 min 47 s.

«Avec le dynamisme qu'il montre, on ne le fait pas jouer!», s'est indigné l'ancien entraîneur des Nordiques.

