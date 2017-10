Daniel Carr se démarque dans la victoire du Rocket

Daniel Carr a fait bouger les cordages en troisième période pour permettre au Rocket de Laval de défaire les Marlies au compte de 3-2, samedi à Toronto.

Carr, qui avait également inscrit le premier filet de la rencontre, a décoché un tir précis dans le coin supérieur gauche de la cage. Il compte maintenant six buts et quatre mentions d’aide en huit matchs, cette saison.

Le club-école du Canadien de Montréal a ainsi mis fin à une séquence de trois revers consécutifs. Il s’était incliné deux fois face aux Americans de Rochester, cette semaine.

Remontée victorieuse

Bien qu’il ait inscrit le premier but, le Rocket a retraité au vestiaire en retard par un but après le premier vingt. Mason Marchment et Chris Mueller ont tour à tour déjoué le gardien Charlie Lindgren.

Le portier a toutefois repoussé tous les autres tirs des favoris locaux, pour terminer sa soirée de travail avec 26 arrêts.

Jordan Boucher a rapidement enfilé l’aiguille au début du deuxième engagement, pour obtenir son premier but en carrière dans la Ligue américaine, créant l'égalité.

L’athlète originaire de Sainte-Thérèse avait disputé quatre rencontres dans la Premier AA Hockey League (ECHL) en début de saison, récoltant trois points, dont deux buts, avant d’être rappelé par Laval.

L’ailier droit Kyle Baun a obtenu deux mentions d’aide dans la victoire.

Calvin Pickard a été mis à l’épreuve à 22 reprises devant la cage des Marlies, cédant trois fois.

Les Marlies auront rapidement l’occasion de prendre leur revanche, puisque les deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi, à Laval.