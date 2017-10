Challenger Banque Nationale de Saguenay: Charlotte Robillard-Millette plie l’échine

JONQUIÈRE - La Québécoise Charlotte Robillard-Millette a été éliminée du Challenger Banque Nationale, s’inclinant en quart de finale face à Bibiane Schoofs, vendredi au Club de tennis intérieur de Saguenay.

La joueuse de 18 ans a remporté la première manche au compte de 6-3, dominant son adversaire dans plusieurs phases du jeu.

La Canadienne a néanmoins perdu la deuxième manche 7-6, malgré qu’elle ait effectué une remontée lors de cette manche. La troisième manche aura été à sens unique alors que Schoofs a dominé 6-2.

Pour une deuxième année consécutive, Robillard-Millette n’aura donc pas franchi les quarts de finale. L’année dernière, elle avait été éliminée face à l’Américaine, Jennifer Brady.

Schoofs affrontera maintenant la Française, Jessika Ponchet, en demi-finale du Challenger Banque Nationale, samedi sur le court central du Club de tennis intérieur de Saguenay.

Le tournoi prend fin pour Hernandez et Zhao

Les Canadiennes, Leylah Annie Fernandez et Carol Zhao, ont également été éliminées du tournoi en simple, ce qui indique qu’il n’y a plus aucune Canadienne en liste.

Fernandez s’est inclinée en deux manches au compte de 7-5 et 6-4 face à la Chinoise Shilin Xu. Cette dernière aura rendez-vous avec Greta Arn, à midi sur le court central. Fernandez avait connu pourtant connu un bon début de tournoi alors qu’elle avait défait Isabelle Boulay et Maria Mateas.

Du côté de Zhao, elle a vu son tournoi prendre fin suite à un revers de 6-0 et 6-1 face à Greta Arn, en matinée. Elle avait gagné face à Elena Bovina et An-Sophie Mestach un peu plus tôt dans le tournoi.