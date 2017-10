Carabins: retrouver le sentier de la victoire face aux Redmen

Les Carabins de l’Université de Montréal ont subi leur première défaite de la saison, la semaine dernière à Québec face au Rouge et Or de l’Université Laval. Samedi, ils tenteront de retrouver le chemin de la victoire face aux Redmen de l’Université McGill.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 14h00, en direct du CEPSUM de l’Université de Montréal.

Il s’agira de la dernière rencontre de saison régulière du RSEQ, alors que le Rouge et Or est assuré de terminer au premier rang.

La rencontre n’aura aucune incidence sur le classement général alors que les Redmen sont déjà éliminés des éliminatoires en raison de leur fiche de 1-6.

C’est donc dire que le Rouge et Or croisera le fer avec le Vert & Or de l’Université Sherbrooke. Les Carabins, deuxièmes au classement, auront rendez-vous avec les Stingers de Concordia lors des demi-finales.