Blessé, Maxime Talbot ignore s'il pourra participer aux J.O.

Maxime Talbot se croyait dans une forme resplendissante au début de la saison en Russie, en vue des Jeux olympiques.

Malheureusement, l'attaquant québécois a subi une blessure à un genou au 18e match du calendrier du Lokomotiv de Iaroslavl.

Par conséquent, une possible participation aux Jeux de Pyeongchang, cet hiver, est incertaine.

«J'ai discuté avec [le directeur général] Sean Burke il y a deux jours. On a parlé du tournoi préparatoire du 8 novembre en Finlande et on a conclu qu'il valait mieux que je me concentre sur ma rééducation», a raconté l'attaquant de Ville Lemoyne, vendredi, à l'émission «Dave Morissette en direct».

