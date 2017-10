Alexander Ovechkin vient en aide à un sans-abri

De passage à Edmonton pour la rencontre de samedi soir, l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin est venu en aide à un sans-abri en lui achetant un manteau et une tuque.

C’est ce qu’a rapporté le compte Twitter The Sequel Cafe, un café de la région.

Le capitaine des Capitals a d’ailleurs répondu aux questions des médias à ce sujet.

«Chaque humain peut faire quelque chose pour aider les autres», a souligné Ovechkin.

La bonne action du joueur de Washington a rappelé aux médias locaux que l’ancien premier choix au total de l’encan de 2012 par Edmonton, Nail Yakupov, est également déjà venu en aide à une personne dans le besoin en lui achetant un dîner.

Les Capitals tenteront de renouer avec la victoire samedi en affrontant les Oilers. La troupe de Barry Trotz essaiera de freiner une séquence de deux défaites.

We saw The Alex Ovechkin take off his winter jacket and hat and give it to a homeless man he passed on the street. Wow! #gooddeeds