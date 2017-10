Shanshan Feng au sommet

La Chinoise Shanshan Feng a conservé une fiche de 65, six coups sous la normale, lors de la deuxième ronde du tournoi Sime Darby de la LPGA, vendredi, et elle occupe la tête à mi-chemin de cet événement présenté à Kuala Lumpur.

La meneuse a maintenu un total de 131 (-11) jusqu’ici, ayant calé six oiselets pendant sa journée sur les verts.

Sa plus proche poursuivante est la Suédoise Madelene Sagstrom (66), qui présente un dossier de 132 (-10). L’Américaine Cristie Kerr a livré une excellente performance grâce à un pointage de 63 (-8), ce qui lui a permis de se hisser en troisième place à 133 (-9). La Sud-Coréenne Sei Young Kim (65) et Danielle Kang (67), des États-Unis, sont respectivement quatrième et cinquième à 134 (-8) et 135 (-7).

La Canadienne Brooke M. Henderson (69) est au 23e échelon avec un bilan de 139 (-3), tandis que sa compatriote Alena Sharp (74) occupe le 57e rang à 145 (+3).