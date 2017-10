Ryan Nugent-Hopkins compte faire sa part pour aider les Oilers

Auteur de deux buts jeudi soir dans un gain de 5-4 face aux Stars de Dallas, le jeune attaquant des Oilers d’Edmonton Ryan Nugent-Hopkins se montre heureux de pouvoir contribuer un peu mieux à l’offensive.

«Nous savons que nous avons des marqueurs dans ce vestiaire, nous sommes capables de compter des buts», a d’abord indiqué Nugent-Hopkins après la victoire des siens.

Ce triomphe face aux Stars faisait effectivement le plus grand bien aux Oilers, limités à un dossier de 3-5-1 depuis le début de la saison. En neuf parties, la formation d’Edmonton a maintenant inscrit 20 buts.

Avant de s’imposer contre Dallas, les Oilers conservaient une piètre moyenne de 1,88 but marqué par match (elle est maintenant de 2,22). Seul le Canadien de Montréal (1,80) fait pire en ce début de campagne.

«Je suis ici pour aider cette équipe, peu importe la manière, a affirmé Nugent-Hopkins, dans une entrevue accordée sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Je sais ce que je dois faire pour être productif.»

«Je veux être capable de contribuer à l’attaque un peu plus, a ajouté l’attaquant de 24 ans. Être un peu plus rapide et un peu plus constant.»

Vers un sommet en carrière?

En 2016-2017, Nugent-Hopkins avait eu besoin de 26 matchs avant d’inscrire quatre buts. Il en a maintenant autant après neuf rencontres. «RNH» affiche aussi obtenu une mention d’aide pour un total de cinq points.

«Je lui ai demandé de prendre davantage de risques, a confié l’entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan. Je ne pense pas qu’il le fasse encore. Je ne le vois jamais tricher et c’est bon comme ça. Je ne veux pas qu’il triche défensivement. Mais il doit mieux foncer au filet et sauter sur les rondelles libres.»

«Il est sur la bonne voie pour redevenir ce qu’il devrait être, soit un marqueur de 20 buts et plus», a repris McLellan.

Nugent-Hopkins avait obtenu un sommet de 24 buts en 76 matchs lors de la saison 2014-2015. L’attaquant des Oilers pourrait améliorer cette marque s’il poursuit sur sa lancée.