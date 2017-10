Ramener Galchenyuk au centre?

Alors que les Canadiens peinent à marquer des buts, il est peut-être temps de confier de plus grandes responsabilités à Alex Galchenyuk en le ramenant au centre.

C’est du moins ce que propose notre analyste Dany Dubé, qui prône une solution audacieuse pour relancer une attaque inefficace. Aux grands maux, les grands remèdes...

«Galchenyuk sur un quatrième trio, c’est du gaspillage dans le contexte. Je comprends le message [de Claude Julien]. Mais là, on est à la croisée des chemins», a-t-il fait valoir.

Ainsi, un duo formé de Gallagher et Galchenyuk, deux attaquants qui avaient des atomes crochus lors du dernier match, pourrait amener une bouffée de fraîcheur.

Qui plus est, les joueurs de centre actuels ne livrent pas les résultats escomptés. Tomas Plekanec, notamment, ne compte qu’un but à sa fiche en 10 rencontres et génère rarement des chances de marquer.

Écoutez le plaidoyer de Dany Dubé dans la vidéo ci-dessus!