Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 26 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

BOSTON 2 - San Jose 1

Caroline 6 - TORONTO 3

NY RANGERS 5 - Arizona 2

PITTSBURGH 2 - Winnipeg 1 (Prol.)

Los Angeles 4 - MONTRÉAL 0

OTTAWA 5 - Philadelphie 4

TAMPA BAY 3 - Detroit 2

FLORIDE 8 - Anaheim 3

MINNESOTA 6 - NY Islanders 4

EDMONTON 5 - Dallas 4

VANCOUVER 6 - Washington 2

KUCHEROV ET STAMKOS POURSUIVENT LEURS SÉQUENCES

Nikita Kucherov (1 but, 1 mention d’aide) et Steven Stamkos (1 but) ont prolongé leurs séquences de matchs avec au moins un point à 11 aidant du même coup le Lightning à signer une neuvième victoire cette saison. Les deux joueurs égalent un record établi par Martin St-Louis en 2009-2010 qui avait obtenu 15 points en 11 rencontres.

* Andrei Vasilevskiy a effectué 29 arrêts pour mériter sa neuvième victoire de la campagne. Le portier du Lightning compte maintenant huit gains consécutifs. Il affiche une moyenne de 2.20 et un pourcentage d’efficacité de .936 depuis le début de la saison.

QUICK EST PARFAIT LORS DE SON 500E MATCH EN CARRIÈRE

Jonathan Quick n’a pas cédé une seule fois lors de son 500e match dans la LNH stoppant les 40 tirs dirigés vers lui pour aider les Kings à signer une huitième victoire cette saison.

Il mérite ainsi son 46e blanchissage en carrière.

Quick est devenu le premier gardien de l’histoire des Kings ainsi que le septième gardien américain à disputer 500 matchs dans la LNH.

UN TOUR DU CHAPEAU POUR VRBATA

Radim Vrbata a obtenu son septième tour du chapeau en carrière pour aider les Panthers a l’emporter 8-3 face aux Ducks. L’équipe a marqué huit buts dans un match pour la première fois depuis le 10 janvier 2009, alors qu’elle avait défait les défunts Trashers d’Atlanta par la marque de 8-4.

* Owen Tippett, le 10e choix lors du plus récent repêchage, a marqué son premier but en carrière dans la LNH. Il rejoint ainsi Nico Hischier (No. 1) et Nolan Patrick (No. 2) de la même cuvée.

KESSEL MARQUE SON 300E EN PROLONGATION

Phil Kessel a marqué son 300e but dans la LNH en prolongation pour permettre aux Penguins d’enregistrer une septième victoire cette saison. Kessel a marqué deux buts en prolongation dans deux matchs consécutifs. Alexei Morozov était le dernier joueur des Penguins a avoir réalisé pareil exploit en mars 2004.

* Les Penguins ont remporté 17 matchs consécutifs à domicile face aux Jets/Thrashers depuis 2007.

Affrontements ce soir

Avalanche – Golden Knights (18h00 à TVA Sports)

Sénateurs – Devils (19h00)

Jets – Blue Jacekts (19h00)

Blues – Hurricanes (19h30)

Predators – Blackhawks (20h30)

Stars – Flames (21h00)