Maxime Fortier en mission

Quand Maxime Fortier a endossé l’uniforme des Mooseheads de Halifax au repêchage de la LHJMQ, en 2013, c’était avec l’intention de laisser une marque indélébile dans l’histoire de cette organisation reconnue pour son prestige. Près de cinq ans plus tard, le vétéran veut achever de brillante manière le boulot qu’il a amorcé.

En juin 2013, les Mooseheads vivaient toujours l’euphorie de leur conquête de la coupe du Président et de la coupe Memorial survenue dans les semaines précédentes, guidés par les Jonathan Drouin, Martin Frk et Nathan MacKinnon.

Incapables de répéter leurs exploits le printemps suivant en vertu d’une élimination au troisième tour contre les Foreurs de Val-d’Or, les Orignaux ont amorcé l’inévitable processus de reconstruction au cours duquel ils ont mangé leur pain noir, finissant dans les bas-fonds du classement deux saisons consécutives et ratant les séries en 2016.

En montagnes russes

Fortier est passé par toute la gamme des émotions depuis son arrivée dans la capitale néo-écossaise. Mais depuis l’été passé, la lumière jaillit enfin au bout du tunnel pour les Mooseheads grâce à leurs nombreux jeunes talentueux, et à 20 ans, l’attaquant a bien l’intention d’être au cœur des succès printaniers.

«On sait que tout peut arriver en séries. Mais on n’est pas rendus là et on a encore beaucoup de travail à faire. Oui, c’est une année où on veut gagner, ça fait quatre ans que je suis ici et on n’a pas vraiment eu de succès. Je veux gagner, mais je veux gagner avec les Mooseheads avant tout. On sait que les attentes sont toujours élevées et je pense que c’est une pression positive, et non négative. Il va falloir livrer la marchandise», a soutenu le capitaine de l’équipe qui ne s’est jamais rendu plus loin qu’au deuxième tour éliminatoire.

Même si les Mooseheads (8-4-2) ne connaîtront pas leur apogée avant la prochaine saison, la troupe de Jim Midgley pourrait fort bien brouiller les cartes lorsque le tournoi de fin de saison s’amorcera. Leur début de campagne l’illustre parfaitement et la tenue du jeune Tchèque Filip Zadina, qui pointe parmi les meilleurs marqueurs de la ligue avec ses 11 buts et 21 points en 14 parties, ne cesse d’augmenter les espoirs à Halifax.

«On sait qu’on a un groupe spécial et qu’on peut faire de bonnes choses. En même temps, si tu regardes notre fiche jusqu’à maintenant, on n’a pas joué nos meilleurs matchs et on sait qu’on doit être meilleurs. Cela dit, on a un groupe plein de talent et on pourrait faire de grandes choses cette année», a renchéri Fortier, qui passe de la parole aux actes jusqu’à maintenant avec ses 20 points en 14 rencontres, après avoir récolté 77 et 87 points au cours des deux dernières campagnes.

Fortier a eu le luxe d’évoluer avec Nikolaj Ehlers (Winnipeg), et plus récemment Nico Hischier (New Jersey), avant leur ascension dans la Ligue nationale, une expérience qu’il n’est pas près d’oublier.

«C’est plaisant d’avoir pu jouer avec ces gars-là, ce sont des gars spéciaux avec du talent extraordinaire. Et c’est agréable de pouvoir dire que tu as joué avec eux et que tu as pu suivre ce qu’ils faisaient», a raconté Fortier, qui garde contact avec ses anciens coéquipiers.

Choix facile

Pour l’entraîneur-chef des Mooseheads, Fortier répondait à tous les critères pour arborer le «C» sur son chandail, une tâche qu’il apprenait à maîtriser depuis sa nomination à titre d’adjoint, deux ans plus tôt.

«Ce fut unanime dans le cas de Maxime. C’est un leader, il a grandi dans l’organisation et il sait ce que cette organisation attend. Ce fut une décision facile pour nous. Quand il a été retranché par le Canadien de Montréal, il a pris l’avion la même journée et il a marqué deux buts [contre Saint John, dans un gain de 4-1] dans le match du soir. Ça démontre le caractère qu’il a», a souligné Midgley.