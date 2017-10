Les Clippers au sommet

Beaucoup moins populaires que les Lakers à Los Angeles, les Clippers demeurent pourtant l’équipe la plus performante depuis maintenant quelques années dans la «Cité des Anges».

Jeudi soir, la grande vedette des Clippers Blake Griffin a permis à sa formation de demeurer invaincue en quatre matchs depuis le début de la saison avec un panier de trois points à la dernière seconde.

Les Clippers, qui tiraient de l’arrière par deux points, l’ont ainsi emporté par le pointage de 104-103 aux dépens des Trail Blazers à Portland.

«Cette victoire est énorme pour notre confiance, a commenté Griffin au terme de la rencontre, tel que cité par le quotidien Los Angeles Times. C’est pourquoi nous travaillons ces situations pour les fins de match lors des entraînements. Nous ne savons jamais ce qui va arriver.»

Concernant la partie de jeudi, l’entraîneur-chef Doc Rivers a demandé un temps d’arrêt avec 5,1 secondes à écouler. L’objectif était effectivement de remettre le ballon à Griffin qui, avec un tir de deux points, devait forcer la tenue de la prolongation.

«J’ai regardé Doc et il a dit qu’on ferait un écran pour que je puisse lancer, a raconté le joueur-étoile des Clippers. J’ai demandé si c’était pour un lancer de trois points et il a répondu : "Non, pour deux". Mais j’ai simplement pris ce qu’on me donnait. Heureusement, le ballon est entré dans le panier.»

Griffin, qui maintient une moyenne de 26,3 points depuis le début de la saison, a été entouré par ses coéquipiers.

Avec les cinq prochains matchs de l’équipe à domicile, il y a lieu de croire que le bon début de saison des Clippers se poursuivra.

À la recherche d’un premier titre

Pendant ce temps, les Lakers, qui recevaient les Raptors de Toronto vendredi soir, ont remporté deux de leurs quatre premières rencontres.

Lors de la saison 2016-2017, les Clippers avaient conclu avec un dossier de 51-31, nettement mieux que celui des Lakers (26-56). Durant la campagne précédente, c’était une fiche de 53-29 pour les Clippers, comparativement à 17-65 pour les Lakers. En fait, les Clippers sont meilleurs que les Lakers depuis la saison 2012-2013.

Quoi qu’il en soit, les Lakers, qui comptent 16 championnats de la NBA (dont cinq depuis 2000), demeurent l’équipe la plus populaire à Los Angeles. Les Clippers, qui sont apparus à «La-La-Land» en 1984, sont toujours à la recherche d’un premier titre.